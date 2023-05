Jüri Lass ⟩ Ma tahan oma häält tagasi!

Sealjuures ei oleks ma isegi väga teisiti valinud, kui meile oleks enne valimisi korralikult ära põhjendatud ja selgitatud, et oleme üle jõu elanud ja seetõttu oleks vaja ühisel jõul Eesti rahanduslikku seisu parandada ning selleks ka makse tõsta. Miks seda ometi ei tehtud, muidugi koos selgitustega, mis selle tulemusel lõpuks paremaks läheb. Ei usaldatud – ja see on juba paha lugu. Jutt, et seda enne valitsuskõnelusi ei teatud, pole muud kui häma, udujutt. Nii suur auk ei saanud tekkida äkki ja üleöö.