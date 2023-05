Heiko Heitur ⟩ Värske euromäärus tõmbab transpordisektori rohepöörde kraavi

Kliimaeesmärkide saavutamine ning rohepöörde elluviimine on üha jõuliselt pildis ning kuuluvad nii Euroopa Liidu kui ka Eesti poliitikute igapäevasesse leksikasse. Ka vastselt moodustatud uus valitsus on seadnud rohepöörde olulisele kohale ning loonud lausa eraldi kliimaministri portfelli. Tegelikult võtab rohepööre transpordisektoris pigem u-kujulise liikumistrajektoori ning laseb allavett seni tehtud investeeringud.

See kõik võib kõlada reljeefselt, kuid just sedalaadi järelduse saab teha Euroopa Komisjoni välja töötatud raskeveokite CO2 heite normide määrust lugedes. Määruse eesmärk on õilis: vähendada kuluefektiivselt raskeveokite süsinikdioksiidi heidet, tuua turule energiasäästlikumaid veokeid ning tugevdada Euroopa Liidu tootjate ja tarnijate juhtpositsiooni tehnoloogiavallas. Need on vaieldamatult olulised suunad ning nendele kirjutavad alla ilmselt kõik Eesti turuosalised. Paraku peitub aga ka siin saatan detailides.