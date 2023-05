Eero Merilind ⟩ Mitu last peres on paras?

Arutasime sõprade ja kolleegidega, miks lapsed sünnivad. Esimese lapse sünd on arusaadav – noored saavad kokku ja sünnib laps. Teine laps sünnib, et pere oleks «täielik pere» – ema-isa ja kaks last. Sageli koosneb nn täielik pere emast, isast, kahest lapses ning koerast või kassist. Aga kuidas jõuda sinnani siin Eestimaal, et see «täiuslik pere» oleks ema, isa ja kolm või neli last?