Juhtkiri ⟩ Kriminaalmenetlus MTÜ Slava Ukraini vastu peab tooma selguse majja rahaasjades

Teisipäeval teatas riigiprokuratuur, et alustas MTÜ Slava Ukraini suhtes kriminaalmenetlust, et uurida Ukraina heaks kogutud raha kasutamist. Süüdistusi uurib ka Ukraina pool. Siin tuleb kohe öelda, et kriminaalmenetluse alustamine ei tähenda kellegi süüdi olemist. Eestis kehtib süütuse presumptsioon.

Ent samas pole Slava Ukraini ja selle juht Johanna-Maria Lehtme just hiilanud parima suhtlusega. Ajakirjandus on korduvalt viidanud segasele asjaajamisele, suletusele ja vastuolulistele sõnumitele Slava Ukraini poolt. Suurt osa kriminaalmenetluse alustamisel mängib ka ajakirjanduse paljastatu – ajakirjanduse rollile on viidanud nii prokuratuur ise kui ka näiteks Slava Ukraini nõukogu esimees Kristo Tohver. Nii ongi prokuratuur peale esialgset teadet, et Slava Ukraini vastu kriminaalmenetlust ei alustata, nüüd selleni jõudnud.

Oluline on mõista, et tegemist ei ole mingisuguse kommunikatsiooniharjutusega, vaid jutt käib rahast, mida Eesti inimesed on oma teenitud sissetulekust andnud Ukrainale heas usus. Siin on MTÜ Slava Ukraini käitumine andnud võib-olla tagasipöördumatu löögi usaldusele annetada oma raha Ukraina heaks. Ei kannata mitte üksnes Slava Ukraini, vaid ka teised Ukrainat abistavad organisatsioonid, kelle asjaajamine on korras olnud ja kes suudavad seega täpselt kindlaks teha, kellele nende kogutud raha on läinud.