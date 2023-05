Et sellest jäi veel väheks, teatas minister Kristen Michal, et täiendavalt läheb valitsus tõstma praegust prügi ladestamise tasu ning kehtestama prügipõletusmaksu ja plastimaksu. Eks igaüks otsustab ise, kas neid kavatsetakse reaalse probleemi lahendamiseks või lähenetakse ka nendele uutele maksudele nagu automaksule – kõigepealt tunnistatakse ausalt üles, et tahetakse riigieelarvesse lisaraha, ja hiljem üritatakse siluda aatelise selgitusega loodushoiust.