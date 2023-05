Mihkel Kunnus ⟩ Kui homod abiellu jõudsid, oli turvatunne sellest juba lahkunud

Semiootik ei ole praegu mugav olla, sest hetkel on moes demonstratiivne semiootiline juhmus. Iga progressiiv volksutab suuri silmi ja kinnitab valjuhäälselt, et tema küll ei mõista, «mida heterod abieluvõrdsusega kaotavad». See küünilis-konformistlik koorislaul peaks siis aitama varjutada kultuurisemiootlist ilmselgust, et mehe ja naise komplementaarsuse pühitsemiselt liigutakse nüüd indiviidide metafüüsilise, maisest sfäärist irrutatud võrdsuse pühitsemisele. Ususõda par excellence.