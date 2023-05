Vaba Akadeemia loeng ⟩ Toivo Maimets: «Libainformatsioonist ja teistest kriisi õppetundidest»

Kriisiajad toovad selgemalt kui tavaliselt välja olulised olemasolevad probleemid ühiskonna elukorralduses. Nii tegi seda ka kriis, mis on põhjustatud SARS-Cov-2 viirusest.

Kriisiaegsed probleemid võib jagada kolme suurde rühma. Esimesed neist on selgeid lahendusi omavad, mis on enamasti lahendatavad ressursside või logistiliste ümberkorraldustega.

Teiseks on nn. nurjatud probleemid (wicked problems, Rittel ja Webber 1973), mida on väga raske või isegi võimatu lahendada, sest teadmised nende kohta on vastuolulised, arvamusi ja seotud huvigruppe on palju ja nad on olemuslikult seotud paljude teiste probleemidega.

Kolmas probleemide ring tuleneb libainformatsioonist, mis alati kaasneb kõikide kriisidega ja loob situatsiooni, kus «üksikud faktid segatakse hirmu, spekulatsioonide ja kuulujuttudega, mida võimendatakse ning levitatakse kaasaegsete infotehnoloogiate abil sujuvalt üle kogu maailma» (Rothkopf 2003).

Kõigi nende probleemide lahendamise võimalused on väga erinevad (kui üldse), ent saadud õppetunnid on kasulik teadmiseks võtta, sest ilmselt ei jää see kriis viimaseks.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.