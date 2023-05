Cornelia Kangur ⟩ Kas «ema» on asendatav?

On selge, et kui perekonnaseaduse paragrahv muudetakse sooneutraalseks, asendades terminid «naine» ja «mees» terminiga «inimene» või «isik», kaotatakse ära ka terminid «ema» ja «isa», ning asendatakse mõne sooneutraalsemaga, nagu näiteks «vanem», «sünnitaja» või «vanem, kes on sünnitanud» .

EKI ütleb, et ema on naissoost lapsevanem. Teadlased aga on kinnitanud, et vanemate sooline eristumine on palju sügavam. Emaks saamine muudab iga naist olemuslikult. Juba last ootama jäädes muutub naise ajukeemia ja struktuur.