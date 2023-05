Indrek Schwede ⟩ Euroopal ei tasuks end kristlikest juurtest ära lõigata

Aasta alguses toimus Tallinnas Albert Camus’ konverents. Sel põlve otsas kokkuklopsitud üritusel oli kolm osalist: mina ja mu kaks kamraadi. See oli jumal teab kust alguse saanud mõte, et võiksime mõnusas seltskonnas arutleda Prantsuse eksistentsialisti essee «Sisyphose müüt», enesetapu ja elu mõtte üle. Oli tõsist juttu ja kelmikat mängulisust. Ega me väga veenvaid põhjusi elule mõtte omistamisel ei leidnud. Samas tunnistasime, et suitsiidi jaoks oleme liiga arad ja ka kõige pessimistlikum meist ei välistanud, et ta võib eksida ja elul ikkagi võib olla mingisugune mõte.