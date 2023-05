Edward Lucas ⟩ Leviaatani ohjeldamine: Charlesi kroonimine ja Putini võidupüha

Veelgi põhimõttelisemalt: Venemaal tähistatakse suurejooneliste avalike üritustega riigivõimu maksmapanekut, seevastu Ühendkuningriigis tähistatakse Charlesi kroonimisega riigivõimule seatud piiranguid. Pikast õigusriigi ja parlamentaarse demokraatia ajaloost hoolimata ei ole Ühendkuningriigil kirjapandud põhiseadust, mis sätestaks viisi, kuidas täitevvõimu tuleb piirata. Kroonimistseremoonia, mis paneb paika suverääni võimu allika ja viisi, kuidas seda peab teostama, on sellisele algdokumendile kõige lähemal.

Venemaal on 9. mail samuti avalikku religioossust külluses, kuid tagant tõukajana, mitte piirajana.

Kuigi Ühendkuningriik on tänapäeval suuresti ilmalik riik, on riigi valitsussüsteemi kese kristlik. Alates esimesest kroonimistseremooniast, mille Dunstan Püha 973. aastal kuningas Edgari kroonimiseks Bathi kloostris kavandas, saab monarhia oma volitused jumalalt ja kasutab neid samuti religioosses kontekstis. Viimase kroonimisteenistuse ajal öeldi endiselt selgesõnaliselt välja, et monarh peab viimsel kohtupäeval oma tegude eest vastust andma.

Venemaal on 9. mail samuti avalikku religioossust külluses, kuid tagant tõukajana, mitte piirajana. Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill on tulihingeliselt kaitsnud Putini Ukrainas peetavat sõda. Anglikaani kirik on Inglismaal endiselt «ametlikult kehtestatud» (riigi)kirik – aga mitte Šotimaal, Walesis ega Põhja-Iirimaal. Kuid need ajad, mil kirik andis rahva patriotismile vaimse selgroo, on ammu möödas.

Kroonimistseremoonia sümboolika rõhutab neid punkte. Kuningas tuleb alandlikult, riietatud lihtsasse valgesse linasesse särki colobium sindonis. See on jumal, kes ta lihtsast mehest monarhiks muudab. Talle ulatatakse mõõk, mis ei ole «mitte kohtumõistmise, vaid õigluse; mitte väe, vaid halastuse märk ja sümbol». Ta vannub muuhulgas «lubada aidata ja kaitsta leski ja orbusid, taastada asju, mis on lagunenud, säilitada asju, mis on taastatud, karistada ja parandada seda, mis on valesti, ning kinnitada seda, mis on heas korras».

On üsna raske ette kujutada, et Putin midagi sellist ütleks.