Juhtkiri ⟩ Euroopa päev olgu vaade tulevikku

Siiski võib viimastel aastatel märgata, et 9. mai on pronkssõduri juures möödunud rahulikult. Ka Venemaa ise on Ukraina sõja tõttu vähendanud 9. mai pidustusi ning Venemaa presidendile Vladimir Putinile pole Ukraina sündmused andnud kuidagi põhjust võitu tähistada. Tõsi, Venemaa kavatseb korraldada vastu Narvat Ivangorodis võidupäeva kontserdi, kuid vaevalt suudab see väärata 9. mai kui Venemaa võidupäeva tähtsuse vähenemise trendi Eestis.

Jääbki Euroopa päev, millest inimesed on tegelikult aktiivselt osa võtnud, kuid küsimus on, kas nad teadvustavad selle päeva esialgset tähendust. Aga võibolla polegi see nii oluline. Pigem loeb see, kuidas eurooplased vaatavad tulevikku, kuhu kuulub ka Euroopasse lõimunud Ukraina. Sest võitlevad ju ukrainlased nende samade väärtuste nimel, mida Euroopa päeval rõhutatakse: demokraatlikud vabadused, solidaarsus, üksteise austamine ja austus inimelu vastu. Need võivad tunduda iseenesestmõistetavad, aga kui meenutada Butšat, Izjumi või Mariupolit, siis saab selgeks, et asi on iseenesestmõistetavusest kaugel.