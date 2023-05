Ja kui me täna austame kõigi nende mälestust, kelle elu Teine maailmasõda võttis, siis palun meenutage ka ukrainlasi – mehi ja naisi, täiskasvanuid ja lapsi, kes oleksid praegu elus, kui ei oleks Venemaa jõhkrat agressiooni Ukraina vastu. Agressiooni, mis algas 2014. aastal Krimmi okupeerimise ja Venemaa verise hübriidsõjaga Donbassis. Agressiooni, mille tulemuseks oli Venemaa täiemahuline sissetung 24. veebruaril 2022. See on suurim agressioonisõda Euroopa mandril pärast Teist maailmasõda.