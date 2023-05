Betty Ester-Väljaots ⟩ Me kõik tahaks olla kuningad?

Arenenud ja tolerantse maailma õiglustunne sai Briti kuninga Charlesi kroonimist jälgides kohutava löögi. Me oleme kõik ju väga mõistvad ja avatud ning valmis tunnistama erinevaid inimsuhteid, sest kõik on võrdsed ja peavad oma laia valikuvabaduse tagajärjel ka õnnelikud olema. Me elame nii huvitavas ja mitmekülgses maailmas, aga telejaamad ja meediaväljaanded Eestist Hongkongini kajastasid detailse põhjalikkusega kuninglikku piduüritust.

Õigustatult tundub jabur, et juhuse tahtel ühte perekonda sündinud inimene seatakse teistest kõrgemale ja kogu tema suguvõsa samuti. Vajadus juhtide, valitsejate ja teenäitajate järele on sama vana, kui seda on inimene. Ikka ühed veavad ja teised jooksevad tagapool karjaga kaasa. Siit tulebki küsimus, kellel ja mis alustel on õigus olla juht ja vedaja.