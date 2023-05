Ukraina eelseisev vastupealetung on ajaleheveergudel juba alanud. Sõjakommentaatorid üritavad ära arvata rünnaku suundi, viise ja eesmärke. Ukraina on oma kevadpealetungi eesmärke varasemast avatumalt tutvustanud, kuna see on olnud vajalik Lääne materiaalse abi kogumiseks.