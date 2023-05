SEITSME LAPSE EMA ⟩ Haiget teeb suhtumine nagu supleksid lasterikkad pered 650 euroga külluses

Peretoetuste vähendamise teema on meedias kirgi kütnud juba nädalaid ja seda põhjusega. Mind kui suure pere ema riivab isiklikult, et sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kes peaks ju olema suurte perede ehk meie minister ja kellelt ootaks Eesti peredele tuge ja toetust, otsustas riigikogus oma tööd alustades esimese asjana minna just peretoetuste kallale. Nagu oleks tegemist meie riigi kõige kipitavama paisega, mis vajab viivitamatult eemaldamist.