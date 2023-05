Kristina Herodes ⟩ Pomm ja rakett, hurraa! «Me veel näitame neile ukrainlastele!»

Vestlus käib vene keeles ja sedavõrd valjusti, et mitte kellelgi pole võimalik kõrvale jääda. Tõstan pilgu nägemaks, kes need inimesed on. Venemaalt puhkama tulnud seltskonda kuuluvad kõhukad härrad, ehetega üle külvatud ja Chaneli päikeseprillidega daamid, hulk eri vanuses lapsi. Kõigil on lõbu laialt. Silma järgi kolme-nelja-aastane poisike hüppab üles-alla, viibutab rusikat ja kilkab süüdimatu rõõmuga: «Me veel näitame neile ukrainlastele!» Ümbritsevatelt teenib see heakskiitvaid noogutusi ja naeru.

Idülliline basseiniäär Türgi hotellis. Kas eemal olles on tõesti võimalik ennast veenda, et venelaste heidetud pommid ja raketid on midagi lõbusat?

Türgi on vaatlusandmetele tuginedes endiselt riik, mis võtab Venemaa kodanikke avasüli vastu. Ja hulk inimesi, rindejoonest piisavalt kaugel, tundub siiani arvavat, et see pommide ja rakettidega surma külvamine on üks suur arvutimäng. Pabahh! Minu võit. Mis siis, et elud läksid, meil on mitu elu veel. Küll on ikka äge!