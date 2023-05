AVALIK PÖÖRDUMINE ⟩ Naisteühendused: valitsus on alustanud sõda oma riigi lastega perede vastu

Me oleme olukorras, kus praegune valitsus on alustanud sõda, sõda oma riigi lastega perede vastu.

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et lasterikkad pered on riigi erilise hoole all.

Meie, ENÜ liikmesorganisatsioonide naiste jaoks on arusaamatu, et praegune valitsus käsitleb lasterikaste perede toetamist ülemäärase kuluna, mitte investeeringuna riigi ja rahva tulevikku.

Meie arvates on lubamatu, et ainult mõned kuud kehtinud seadus tühistatakse kiirkorras, ilma põhjaliku sisulise analüüsita. Selline samm õõnestab nii kodanike usaldust oma riigi vastu kui inimeste vaimset tervist. See näitab, et edaspidi ei saa kodanikud enam oma riigi peale kindlad olla.