Maarja Vaino ⟩ Kas emadust võib lõputult halvustada?

Kaks aastat tagasi Pere Sihtkapitali tehtud uuringu kohaselt leiab kolm neljandikku naistest, et emaks olemine on naise elus kõige tähtsam roll. Sama uurimus tõi välja selle, et 86 protsenti emadest arvab, et Eestis on hea lapsi kasvatada. Ning lausa 51 protsenti neist naistest sooviksid kolme last; sagedamini soovivad seda just kõrgharidusega naised.