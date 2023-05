Garri Raagmaa ⟩ Nad tulevad tagasi!

Väisame Põhja-Baltimaade tudengite ja kolleegidega Leedu ääremaid. Suurt vahet maanteelt avaneval pildil Eestiga ei ole. Üksikud hooned, just nõukaaegsed, on nukras seisus, aga linnakesed on puhtad, tänavad korras, kortermajad renoveeritud, kesklinnades väiksed kohvikud ja muud teenused. Ka hajaasustus paistab vägagi sarnane Eestiga: põllud haritud, küttepuud juba lõhutud ja esimene murugi niidetud. Ela või ise!