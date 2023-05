Eesti EKB Liit ⟩ Abielu tähenduse muutmine tooks kaasa ühiskonna väärtuspõhise lõhestatuse

1. Olles osa ja kandes vastutust Eesti ühiskonnas leiame, et Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tahetakse võtta vastu kiirustades ning selle mõjusid põhjalikult analüüsimata. Me ei saa olla nõus sellega, et kirikutega ei ole eelnõu ettevalmistamise käigus sisuliselt konsulteeritud. Nii oluliste muudatuste kiirkorras läbiviimine ühiskonnaelus ja seadusandluses ei ole põhjendatud ega kooskõlas kaasamise hea tavaga.