Jaak Madison ⟩ Euroopa Parlamendis irvitatakse kristlaste üle

Näituse tellis Rootsi Vasakpartei esindaja Euroopa Parlamendis Malin Björk ja näituse autoriks on rootslane Elisabeth Ohlson, kes on kogunud tuntust vastuoluliste piltidega, mis kujutavad LGBT inimesi kristlike sümboolikaga. Näiteks Jeesus, kes on ümbritsetud nahkriietes olevate homode poolt, keda ta justkui õnnistaks. Või siis paljas neeger ristikujuliselt voodis lebamas, keda embab paljas valge mees.

Sellised pildid on miljonitele kristlastele südamest solvavad ja seda enam on absurdne, et käesolevat näitust eksponeeritakse uhkelt Euroopa Parlamendis, Euroopa maksumaksja raha eest. Kas see on suund, mida propageerib Euroopa Liit? Seksualiseeritud propaganda, mis ründab Euroopa domineerivat religiooni, kristlust?