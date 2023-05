JUHTKIRI ⟩ Ukraina vastupealetung annaks riigile enam võimalusi suuremat relvaabi saada

Sõjaliselt on pealetungija eelis olnud see, et tema valib rünnaku koha ja aja ning seda kaitsja ei tea. Samas on selge, et ka pealetungijal on peal oma piirangud – ta ei saa peale tungida igas kohas ja igal ajal, sest teda takistavad asjaolud, mille on seadnud vastase jõud, tema enda lahinguvalmidus ja üldine moraal. Pealetungijal peab olema ka rohkem vägesid kui kaitsjal. Hoobi andmise koht ja aeg tuleb valida hoolikalt ning kahtlemata on ukrainlased sattunud mõningase lääne ootussurve alla, sest vastupealetungist kõneldakse selgelt liiga palju. Pealetung ei õnnestu, kui see pole ootamatu. Samas ei maksa pealetungi teha ka kindlasti pealetungi enda pärast – see peab tooma oodatud läbimurde, mitte olema üksnes sümboolse tähendusega.