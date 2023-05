KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg: konservatiivsemate reformierakondlaste varvastest sõidetakse raske vankriga üle

Koalitsiooni plaanid maksutõusudest on avalikkuses tugevat vastukaja pälvinud ning tõstatanud küsimuse, miks ei räägitud neist juba valimisprogrammides- või lubadustes.

Hõbemägi loetles, mis eelnõud paketis kajastuvad. «Nende kooskõlastamisring lõppes 2. mai keskpäeval. «Ehk kõik need olulised, [...] põhjalikku arutelu nõudvad seaduseelnõud lükati nagu toores päts masinasse. Riigikogu, mis peaks olema Eesti rahva kõrgeim esindaja, võtab selle ilmselt vastu ja osa neist meistritest on valmis seda toorest pätsi kohe küpsetama,» sõnas ta. Hõbemägi viitas, et seda kõike tehakse kiirelt lihtsal põhjusel – nii võib.