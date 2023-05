JUHTKIRI ⟩ Koalitsioon arendab uut poliitilist kultuuri

Võidujoovastus on varemgi pannud päid ringi käima ja seda võiks peaminister Kaja Kallas veel mäletada. Valimisvõit tuli seegi kord ja oodatust suurem ning eduelamust sai Reformierakonna kõrval tunda ka Eesti 200. Ilmselt tekitas see mõlemale tunde ühiskonna suurest ja sügavast toetusest, mis tegelikult ei ole sümpaatia, vaid lihtsalt hirm EKRE valitsuse ees. Miks muidu e-hääletasid ka need, kes ammu oma eelistust valimistel polnud väljendanud.

Edu laineharjal otsustas koalitsioon küüniliselt ühiskonna peale vilistada ja algatada seadusemuudatusi, milleks valija neile üldse mandaati ei andnud. Tagajärjeks on toetuse kiire langus, millest ilmselt ei kavatseta hoolida. Pettus on seekord aga sedavõrd suur, et toetus ei pruugi taastuda. Eriti kui järgmised sammud võõrandumist veelgi süvendavad.

Tänases lehes on ülevaade valitsuse plaanidest esitada maksumuudatuste seaduspakett riigikogule järgmise nädala alguses, tõenäoliselt kobarseadusena. Kobarasse seotud seadusemuudatuste eelnõud ei ole iseenesest kuigi uus poliitiline kultuur. Neid on tehtud varemgi ja neid on õigustatult kritiseerinud niihästi õiguskantsler kui ka vabariigi presidendid.