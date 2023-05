Aimar Altosaar ⟩ 100-aastane peab ka autoga sõita saama

Pole võimalik öelda, kui palju liigub meie teedel üheaegselt autosid, mida juhivad inimesed, kellel vanust 80 aastat või rohkem. Arvatavasti üsna palju ning neid tuleb igal aastal juurde. Kindlasti juhivad Eestis autot juba ka üle 90-aastased inimesed. Postimehe kunagise omaniku Heldur Tõnissoni kohta on teada, et ta sõitis selles vanuses palju ringi oma sportautodega. Kui saja-aastaseid roolikeerajaid veel ei ole, siis see on vaid aja küsimus, kui nad tulevad. Transpordiameti andmetel on kehtiva juhtimisõiguse ja juhiloaga inimesi vanuses 80–90 aastat kokku 11 979 ning üle 90 aasta vanuseid inimesi 650, kusjuures need arvud sisaldavad kõigi kategooriate juhtimisõigust. Tõenäoliselt liiguvad vanemad inimesed harvem ja teevad ka lühemad sõite, kuid statistika selle kohta puudub.

Kui liiklusõnnetusse sattub vanem inimene või kui ta on selle põhjustanud, äratab avarii suuremat tähelepanu ning võib mõtted viia eakamate inimeste autojuhtimisõiguse piirangutele. Vanemaid inimesi autoroolis on ohtlikkuselt võrreldud isegi joobes juhtimisega. Haridusgerontoloog Tiina Tambaum kirjutas sotsiaalmeedias, et selline võrdlemine on täiesti vastuvõetamatu. Ta juhib tähelepanu, et vanemaid juhte on liikluses palju rohkem kui joobes juhte, seega joobes juhtide osakaal, kes põhjustavad avarii, on oluliselt suurem, võrreldes vanemas eas juhtide osakaaluga.