Nagu on riigi rahanduses midagi kriisilaadset, ilmub kohe ka Excelisse rida, millega soovitakse tõsta majutusteenuse käibemaksu. Tabeli matemaatikas kindlasti tore rida. Suhteliselt lihtsasti arvutatav ja pealtnäha ka lihtsalt avalikkusele selgitatav, sest mis erisus see majutus nüüd ikka on, et seda peab kuidagi eriliselt kohtlema!