Kui ma 2016. aastal kohtusin Eesti noorte rahvuslastega Sinisest Äratusest, sai ka minu missiooniks eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilitamine, eestlaste tulevik ja heaolu ning et saaksime jätkuvalt olla oma esivanemate maal peremehed. Tundsin selles sõnumis ära kutsumuse, mis on ärksamaid eestlasi läbi aegade viinud vabaduse eest võitlema, oma riigi loomisse ja kogukonna hoidmisse panustama. Pärast selle kutse kuulmist on aeg küps, et poliitikasse minna.