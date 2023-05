Eksamiruumi konteksti see ei sobi, kuid kui pöörame pilgu linnurahva poole, märkame tõepoolest, et lahti on läinud suurem sigimise ja sagimise aeg.

Metsalindude jaoks on välja kuulutatud pesitsusrahu ning olen lootusrikas, et sellest ka hoolega kinni peetakse. Eriti oluline on see vanemates lehtpuumetsades, kus igal hektaril on oma pesakonna üleskasvatamisega praegu ametis keskmiselt kuus tublit linnupaari.