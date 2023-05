Nädala nägu ⟩ Zelenskõi tabab nagu välk

Zelenskõi lendab ringi, et viia koju vajalik relvaabi ja sillutada kogu oma isikliku veenmisjõuga Ukrainale teed ELi ning NATOsse, mis on püsiva rahu garant. Lääne avaliku arvamuse toetus saadab teda – ajalooline võimaluste aken on praokil. Lääne poliitiline eliit seisab tema kõrval, sest Zelenskõi vaprusel on nakatav jõud.