Mari-Vivian Ellam ⟩ Aruküla juhtum viitab, et peame ühiskonnana alkoholikäitumisele rohkem tähelepanu pöörama

Arukülas toimunud Eestit raputanud mõrv on mõjunud inimestele ehmatavalt, pannud neid soovima kättemaksu ja igatsema vastuseid: mis täpsemalt juhtus. Fakt on aga see, et süüdlasi on selles loos rohkem kui nuga käes hoidnud lapseohtu noormees – vähemalt sama suur süü on alkoholikogusel, mille ta oli ära tarbinud ja mis tema meeled segi pööras, nii et ta endale enam 100 protsenti aru ei andnud, mis tema ümber toimub ja milles ta ise osaline on. Kui alkohol olnuks veidi kallim, kas tema joove oleks olnud väiksem? Sama raha eest saanuks seda osta ju vähem. Süü lasub selles juhtumis ühiskonnal laiemalt: millist eeskuju me oma lastele anname ja kuivõrd tõsiselt võtame alkoholist tekitatud kahjusid.