NATO suured liikmesriigid, nagu USA ja Saksamaa, on andnud mitteametlikult mõista, et ei taha praegusel ajal võtta endale mitte mingit vastutust Ukraina NATOga liitumise küsimuses. Nii vahendab Saksamaa pressiagentuur DPA.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kutsus NATO riike üles juulis toimuval NATO summitil Vilniuses avama Ukrainale tee NATO liikmeks saamisel. See üleskutse leidis toetust Ida-ja Kesk-Euroopa NATO liikmesriikide hulgas. Agentuuri DPA järgi on reaalne võimalus Ukraina vastuvõtmiseks NATO liikmeks vaid siis, kui Ukraina on edukas sõjas Venemaaga.