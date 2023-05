HIIE TAMM ⟩ Üüriturg lööb peagi kihama, kuid omanikud on väga valivad

Oodata on Tallinna üürituru elavnemist, sest inimestel pole korterite ostmiseks enam raha. Korterite hinnad on küll pisut allapoole tulnud, kuid ostujõu paranemist ei ole see veel endaga kaasa toonud, kuna inimeste palgatõus on maha jäänud. Samuti terendab ees hüppeliselt suurem maksude tõus, ka euribori kiire tõus kergitab laenumakseid kõvasti. Inimestel on vaja Tallinnas siiski kusagil elada, nii nihkubki kinnisvaraturu fookus senisest enam üüriturule.