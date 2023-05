Teist aastat kestev Vene-Ukraina sõda on kõiki, tervet maailma, surmani ära tüüdanud. Välja arvatud Putin. Ta on valmis seda jätkama oma elupäevade lõpuni. Ta naudib seda, toitub sellest, joob end nagu vampiir verest täis. Kuid need, kellel on sõjast kõrini, jagunevad erinevatesse kategooriatesse.