AJALUGU ⟩ 9. mai võidukultus sündis impeeriumi surmahirmust ja surma see külvab

Need kuupäevad – 8. ja 9. mai – on Eesti jaoks mõlemad ebamugavad. Kaheksandal ei suuda me mälestada samamoodi nagu britid, sest nemad võitlesid ja võitsid. Meist aga sõideti kahest suunast üle. Nende, aga ka ameeriklaste ja prantslaste mälestus on ühelt poolt ohvritele keskendunud ja vaoshoitud, kuid samas on tegu on ka päevaga, mil need rahvad kindlustasid demokraatia olemasolu suurel osal Euroopa kontinendist. Eesti saab mälestada kõiki sõjaohvreid, kahte okupatsiooniväkke sunnitute kannatusi, ent meie jaoks on need kuupäevad õuduste teekonna teine algus – märtsiküüditamine oli alles ees ja vaba lääs nii kaugel.