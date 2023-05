Rootslaste teened siinmail hariduse edendamisel ei piirdunud Tartu Ülikooli asutamisega 1632. aastal, vaid ka rahvakoolide süsteemi loomise ning kirjaoskuse levitamisega talupoegade hulgas. On tore legend, et 1686. aastal käis Bengt Gottfried Forselius oma kahe õpilase, Ignatsi Jaagu ja Pakri Hansu Jüriga Rootsi kuningale Karl XI-le demonstreerimas, et ka talupojad on võimelised lugema õppima. Poiste lugemis- ja lauluoskus olevat kuningale nii hea mulje jätnud, et kuningas andis korralduse asutada kool igasse Eesti ja Liivimaa kihelkonda.