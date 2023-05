Nähtavatest julgeoleku meetmetes ei ole olnud suurt kasu rünnaku tõrjumisel Kremlile. Ülimalt tõenäoline on, et rünnaku Kremlile korraldasid Venemaa enda eriteenistused, et mõjutada kollektiivset Läänt ning õigustada järgnevaid rünnakuid Ukrainas. EPA

Foto: YURI KOCHETKOV