Harva langeb mõnele valitsusele sülle hõlbus aeg, kus muudkui valitse rahus ja tegele peenhäälestusega, samal ajal kui mõni teine leiab ennast hiiglama suurest tohuvabohust, kus kaalul on vaata et rohkem kui elugi. Ka iga valimistsükli vahel on omad probleemid, mis vajavad lahendamist ning tunduvad kriitilise tähtsusega just sel vaadeldaval ajahetkel.