VEIKO VIHURI ⟩ Kaheldav, kas abielu mõiste muutmine põhiseadust rikkumata on üldse võimalik

Koalitsiooni püüdlus muuta veel enne jaanipäeva abielu sooneutraalseks, sõnastades ümber perekonnaseaduse esimese paragrahvi, tähendab abielu institutsiooni radikaalset muutmist. Pole kindel, kas ilma rahvahääletuseta või põhiseaduse muutmiseta on seda üldse võimalik õiguspäraselt teha.

Mõisted «perekond», «abikaasad», «vanemad« ja «lapsed» on ühtse mõistesüsteemina käsitletud Eesti põhiseaduse 27. paragrahvis, mille kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne aastast 2002 täpsustab, et siin peetakse silmas traditsioonilist abielu. Seega võib plaanitud perekonnaseaduse muutmine olla põhiseadusevastane.

Selliste otsustega ei rapsita

Igal juhul on tegemist tähtsuselt kogu ühiskonda puudutava otsusega, kus inimesed peaksid saama aega rahulikult asja üle järele mõelda, et hoomata selle sammu kõiki tagajärgi. Selle asemel aga näeme koalitsiooni arvestust, et praegu on neil võimalik suruda oma tahe läbi ilma sisulise aruteluta ja hoolimata vajadusest leida ühiskondlikult lõhestavas küsimuses võimalikult suur üksmeel.

Tulevasi meeleavaldusi ilmselt ignoreeritakse ja obstruktsiooni vältimiseks seotakse eelnõu arvatavasti usaldushääletusega, mis tähendab oma nägemuse elluviimist jõupositsioonilt. Demokraatia ideaalidega selline talitusviis kohe kindlasti kooskõlas ei ole.