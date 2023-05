Moskvas Kremli kandis oli kolmapäeval kuulda valjusid lõhkeaineplahvatustele sarnaseid kärgatusi. Need põhjustas droonirünnak. Internetti ilmus imekiiresti seitse erineva rakursi alt võetud video, kus oli näha kuidas kaks drooni Kremli katustesse põrutavad. Süttis ühe kiriku kuppel.

Kremlist anti teada, et Vladimir Putin jäi küll ellu, kuid tema elu kallale kippumise fakti tõttu on otsustatud otsustavalt kätte maksta. Esimese sammuna on Moskvas nüüdsest droonide lennutamine keelatud. Lülitati välja ka ajaloolise kirikutekompleksi välisvalgustus.