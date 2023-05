Jaak Valge ⟩ Parlamentarism on allakäigu uues faasis

Käärid riigikogu valimistel võitnud erakondade valimislubaduste ja tegutsemise vahel on muidugi ebameeldiv üllatus, aga veel suuremaks ootamatuseks on oma lubadustest loobumise põhjendamise erakordne lihtsakoelisus. Valede lihtsakoelisus. Valitsusjuht väidab, et kodanikud on teda valesti mõistnud, kuna tema nüüdseks kurikuulus «lugege mu huultelt»-kinnitus maksude seniseks jätmise kohta kehtis vaid eelmise valitsuse puhul. Ent ometi oli ka Reformierakonna riigikogu valimisprogrammis sulaselges eesti keeles väidetud, et oluliseks peetakse üldise maksukoormuse tõstmise vältimist, eelarvetulusid tuleb aga kasvatada teistmoodi. Maksutõusu on valitsuse liikmed põhjendanud julgeolekuvajadustega, ent suures osas läheb maksutõus Reformierakonna kuluka maksulubaduse täitmiseks ehk nn maksuküüru kaotamiseks.