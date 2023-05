Krister Kivi ⟩ Eestil oleks Soomelt mõndagi õppida

Eestlastele meeldib olla esirinnas. Kui hiljuti selgus, et euroala kiireim inflatsioon polegi enam Eestis, kajastas üks uudisteportaal sedagi kaotusena: oleme «esikolmikust välja kukkunud». Mõistagi ei meeldi edulembesele riigile kriitika (selle suhtes ollakse küll taluvamad siis, kui kriitika tuleb eestlaste endi poolt). Kuid ikkagi leian, et Eestil poleks veel hilja võtta üht-teist üle Soomelt, oma suurelt vennalt, kus pärisorjust kunagi olnud pole.

Sõitsin vappu aegu Tallinkiga Soome ning Delighti iseteeninduslik söökla oli sööjaist pilgeni pungil. Koguni sedavõrd, et võõrail einestajail külg külje kõrval omavahel laudu jagada tuli. Oli rõõm näha, et Eesti lipp majandustuules taas plagiseb, kuid häiris, et osale söögisaalist oli veetud ette köis – sinna, tühjade laudade taha, sööma minna ei saanud. Oli see osa ehk broneeritud Enn Pandile? Vaevalt. Üks töötaja selgitas kurvalt: meil on nii vähe «tüdrukuid», et kõiki laudu lihtsalt ei jõua ära kraamida.