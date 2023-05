JUHTKIRI ⟩ Eesti ajakirjandusvabadus kukkus kolinal

Ärevamaks kui see fakt – mis ju kinnitab ikkagi meie kohta pressivabaduse kõrgliigas – teeb asjaolu, et tervelt kolme indikaatori poolest viiest kukkusime kolinal. Suurima vähikäigu on teinud õiguslik keskkond, aga samuti on järsult halvenenud ajakirjanduse poliitiline ja julgeolekukeskkond.

Mullu oli Eesti nelja indikaatori poolest esikuuikus. Nüüd paiknevad meie kohad indikaatorite lõikes 9. ja 20. vahel. See on piisav häirekell, et küsida, mis on lahti.

Meenutagem, et eelmisel aastal oli Eesti korralik tõusja. Ent vaevalt oli see sõnum kõlanud, kui riigiprokuratuur esitas taotluse karistada kahte Eesti Ekspressi ajakirjanikku kohtueelse kriminaalmenetluse asjaolude avalikustamise eest.

Nüüdseks on see vaidlus läbinud mitu kohtuastet ning riigikohus ajakirjanikele alguses määratud trahviga ei nõustunud. Ehmatav on aga see, kuidas eri taseme prokurörid asusid seisukohale, et prokuratuuri kontrolliõigus kohtueelse menetluse andmete avaldamise üle peabki olema vääramatu ja avalik huvi ei kaalu seda üles.

Probleeme on rohkem. Oleme hoidnud fookust teemadel, mis kinnitavad, et meil on üha enam löögi all allikakaitse põhimõte ning nõuded ajakirjandusväljaandes avaldatu eest võidakse suunata konkreetse ajakirjaniku vastu. Näiteks oli rabav ühe riigikohtuniku väide, et isegi teateid lugevale telediktorile, «kes tegutseb ja vastutab», võib osaks saada isiku vastu suunatud laimuhagi (PM, 17.11.22).

Väärtused, mida vaba ajakirjandus kaitseb, on olulised ning ühiskond, kes oma valupunkte avalikustab, püsib terve.