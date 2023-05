Toomas Alatalu ⟩ Eesseisval pühapäeval toimub Moldovas järjekordne jõu näitamine

Kohtutakse kõigi põhiprobleemide arutamiseks kaks korda aastas: kevadel väljaspool Euroopa Liitu (EL) ja sügisel mõnes ELi riigis. (Järgmised kohtumised on Hispaanias ja Inglismaal.) Pariisis võrreldakse EPCd G7 ja G20ga, osalevaid riike on 44, ent julge algus on silmatorkav – kogunetakse küll Mimi veinilossis, ent sõjatandri kõrval ja riigis, kus asub Vene sõjabaas ja laskemoonaladu. Moldova presidendi Maia Sandu sõnul saab Moldovast 1. juunil Euroopa keskpunkt. Tuleb julge näkkuvaatamine agressorile, sest sisuliselt on Moldovast saanud koht, kus Kreml ei ürita end kehtestada mitte sõjaga, vaid süsteemse massivõitluse võtetega.