Klassikalised suurriikide võimumängud on tagasi. Ajal, mil Euroopal on vaja Hiina-Vene telje vastu ühel häälel sõna võtta, tegi Prantsusmaa president Emmanuel Macron seda oma moodi. Tema hiljutine Taiwani väina puudutav Ameerika-vastane märkus on pälvinud kriitilist vastukaja Washingtonist Brüsselini.