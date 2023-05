Alan Riley ⟩ Ärgem laskem ärijuhtidel kontrollida rahvuslikke huve lühiajalise majanduskasu nimel

ELi riikide valitsused on saanud räsida riiklike huvide pantvangistamisest äriliidrite poolt. Seda riigi pantvangistamist on ELi riikide vastu omakorda ära kasutanud säärased autoritaarsed riigid nagu Venemaa ja Hiina. Nagu ütles hiljuti saksa kommentaator Ulrich Speck : Saksa poliitikal ebaõnnestus tuvastada ja maksma panna Saksa ja Euroopa geopoliitilisi huve Vene energia kontekstis. Selle asemel järgisid Saksa poliitikud vaid mõne kõrge äriliidri nõuandeid. Nendel peamistel Saksa ärijuhtidel oli suurepärane juurdepääs Kremlile, kuid nad ei töötanud tihti tegelikult Saksa või Euroopa majanduslikes huvides. Lühiajalist kasu said nende firmad, pikemaajalisi majanduslikke ja geostrateegilisi kaotusi kandsid aga nende riigid.

Saksamaa on hakanud hilinenult ja kõhklevalt hindama kahju suurust, mille nende Vene energiasuhe on põhjustanud omaenda julgeolekule, samuti astunud samme, et sellega tegeleda. Märkimisväärselt on riik asunud laiendama oma rohelise energia võimsust ning maagaasi asemel ümber lülituma LNG-le. Lisaks on Saksamaa hakanud küsima endalt põhjalikke küsimusi, kuidas nad üldse sattusid sellesse kallisse energiajamasse. Kas iga Euroopa riik võib endale lubada toetuda autoritaarsete riikidega häid sidemeid omavatele ärijuhtidele? See tekitab kindlasti riiklike huvide pantvangistamise ohu äriliidrite poolt lühikeses perspektiivis ja Euroopa riikide huvide pantvangistamise ohu autoritaarsete riikide poolt pikemas perspektiivis. Mõned Euroopa riigid on hakanud järgima Saksamaa eeskuju, seades kahtluse alla oma kahtlase majandusliku Vene energeetikapärandi. Näiteks on Hollandi meedia paljastanud hiljuti tõelised julgeoleku- ja energeetikaohud, mida Hollandi valitsused ja ärid ignoreerisid kahe aastakümne jooksul.