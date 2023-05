Riik on võtnud sihiks majandusele ühe olulise sektori väljasuretamise. Turism toob igal pool suurt tulu ja selle nimel pingutatakse. Käime suurtel messidel, reklaamides Eesti puhast loodust ja Tallinna vanalinna. Nüüd selgub, et see on mahavisatud raha. Reformierakond maksuerisuste kaotamisega on otsustanud kõik allavoolu lasta.