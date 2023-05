JUHTKIRI ⟩ EKRE vajab äratust, saagu see või sinine

EKRE populaarsuse kasv pärast konservatiivsete erakondade lüüasaamist valimistel on mõistetav reaktsioon valijatelt pärast seda, kui nad olid lasknud ennast Reformierakonna poolt haneks tõmmata. See on nagu korraks südamest vanduda. Või kui parafraseerida Propelleri kunagist laulu, siis «ütle EKRE ja sirguvad õlad ja tuju on korraga hää!».

Aga midagi rohkemat sellest ei järeldu ega tulene. Esiteks ei sõltu Eesti poliitika arvamusküsitlustest. Teiseks ja palju olulisemana – EKRE ei ole valitsusvõimeline ja me kõik teame seda. Üks asi on see, et pink on lühike, aga teiseks puudub selles erakonnas vastutustundlik poliitiline kultuur – võime näha suurt pilti ja arendada vastutustundlikku poliitikat olukorrast lähtuvalt.

Kolmas põhjus on see, et EKRE-l – ja tegelikult ka Isamaal – puudub mõjuv sõnum, millega valijaid praeguses olukorras kõnetada. Ehk teiste sõnadega: konservatiivne leer on narratiivses kriisis. Sellest kriisist aitaks ehk üle saada juhtide vahetus, uus inimene, kes sõnastaks uued sõnumid. Kuid seda ei paista kuskilt tulemas. Kõik kolm opositsioonierakonda jätkavad samade juhtidega, just nagu oleks kõik kõige paremas korras. Midagi head see konservatiivsete hoiakutega valijale ei tõota.

Konservatiivne tiib Eesti poliitikas vajab tugevat raputust, võibolla isegi revolutsiooni, et välja tulla mõttekrambist ja luua organisatsioon, kellele võib valitsuse ohjad usaldada.