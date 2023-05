Homme on jälle rahamaailma pilgud suunatud Euroopa Keskpanga presidendile Christine Lagarde'ile. Pildil Euroopa Keskpanga pressikonverents tänavu 16. märtsil.

Nii alusinflatsioon kui ka palgakasv on Euroopas kiirem kui Ühendriikides. Samuti paistab Euroopa riikidel olevat märksa enam ruumi kujundada eelarvepoliitikat niimoodi, et see toetaks majanduskasvu, kirjutab toimetaja Erik Aru.