Kõigil Eesti olulisematel kaubanduspartneritel on ekspordi osakaal sisemajanduse kogutoodangus (SKT) üpris kõrge. Kui vaadata Maailmapanga andmebaasi 2021. aasta andmeid, siis Soomel on see kõige madalam ehk veidi alla 40 protsendi, Lätil 63 protsenti, Rootsil 45 protsenti, Leedul 80 protsenti ja Saksamaal 47 protsenti. Seega tasub vaadata, kes on omakorda nende ekspordipartnerid.