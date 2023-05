Imbi Paju ⟩ Ära lase end vabaduses demoraliseeruda

Kirjanik Juhan Smuuli bareljeefi eemaldamisega seotu on näiliselt jaganud inimesed kaheks. Ühed justkui räägivad andekast inimesest, kes tuleks rahule jätta ja kelle teod unustada, sest aeg oli selline. Teised leiavad, et konformistlik arhetüüp, mida Juhan Smuul esindab, ei sobi esindama eesti kirjanikke, ja tahavad asju meie teadvuses selgeks rääkida. Kui inimesed sõdivad, lahmivad, tunnevad ängi, kaitsevad ja eitavad, siis on tegemist ajaloo traumaga. Ängistavaid olukordi on lihtne lahendada, kui on selged klassikalise filosoofia ja psühholoogia ning teraapia põhialused. Inimlik kasv eeldab teraapilist kultuuuriruumi, kus minevik valgustatakse läbi ja asendatakse armuga elu vastu.